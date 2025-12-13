Más de 100 pesqueros con puertos base en Galicia navegaron en 2024 con su geolocalización apagada temporalmente

Más de 100 pesqueros con puertos base en Galicia navegaron en 2024 con sus sistemas de geolocalización apagados. - OCEANA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 113 pesqueros que tienen sus puertos base en Galicia registraron apagados temporales en sus sistemas de geolocalización en 2024, una incidencia que según la ONG ecologista Oceana "dificulta la transparencia del sector" y beneficia la actividad ilegal al incumplir "sistemáticamente" las normas existentes.

Los datos recabados por la ONG a los que ha tenido acceso Europa Press indican que, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, la navegación oculta de estas embarcaciones que parten desde los puertos gallegos sumó casi 19.000 horas --o 791 días-- de sistemas apagados, una media de 27,8 horas de desplazamientos sin identificación.

En un reciente informe difundido en el que desvela esta situación, la entidad ecologista explica que los sistemas de identificación automática (SIA) de los pesqueros sirven para hacer visibles los movimientos de las embarcaciones y que su empleo "saca a la luz conductas ilegales y desincentiva prácticas de pesca nocivas".

Es decir, la desconexión de este sistema produciría el efecto contrario al beneficiar la actividad ilegal, razón por la cual la ONG ecologista ha hecho pública su denuncia ante la Dirección General de la Marina Mercante contra 50 embarcaciones españolas que "reiteradamente" desactivaron sus sistemas.

Fuentes cercanas al procedimiento aseguran que la Dirección General de la Marina Mercante recibió la denuncia y que el órgano "iniciará las investigaciones pertinentes".

No obstante, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no ha contestado las preguntas enviadas por Europa Press sobre cómo se lleva a cabo la fiscalización de las embarcaciones.

ACTIVIDAD OCULTA DE PESQUEROS FRENTE A LA COSTA GALLEGA

Otras informaciones a las que ha tenido acceso Europa Press indican que frente a la costa gallega, en 2024, 54 barcos que tienen sus puertos base en la comunidad autónoma desactivaron el sistema de geolocalización, sumando casi 2.500 horas (104 días) de paradero desconocido.

Por otra parte, en España, el número de buques con actividad ancladas en Galicia y que desactivaron por más de 3.600 horas (150 días) sus sistemas SIA asciende a 69.

Además, otros 88 barcos españoles navegando frente a la costa de Galicia fueron señalados por la práctica de apagados, con los mismos resultados de horas en suspensión que lo detectado anteriormente: más de 3.600 horas (150 días) de SIA apagado.

Para Oceana, esas interrupciones en las transmisiones plantean "serias preocupaciones" sobre un incumplimiento sistemático de las normas existentes. En general, según ha explicado Oceana, los cortes de señal "deben ser debidamente comunicados y justificados a las autoridades competentes".

EL SISTEMA SIA

Helena Álvarez, científica marina de Oceana, ha explicado a Europa Press que tener los sistemas SIA apagados no necesariamente significa que las embarcaciones naveguen totalmente ocultas.

Sin embargo, este sistema transmite una señal "mucho más frecuente", con lo cual el posicionamiento del buque es mucho más preciso.

La experta ha señalado que mientras otros sistemas de geolocalización transmiten la ubicación cada una o dos horas, el SIA lo hace "cada pocos segundos o minutos", lo que permite un control más "exhaustivo".

Además, Álvarez ha subrayado que el SIA es público, lo que "permite que desde asociaciones, de asociaciones civiles y a nivel científico y periodístico se pueda acceder a esos datos" en plataformas abiertas.

"Ya que todos tienen acceso a esas informaciones, la transparencia es mucho mayor", ha enfatizado.

GALICIA ENTRE LAS REGIONES DONDE HAY MÁS APAGADOS

Otra conclusión apuntada por Oceana en su denuncia ante la Dirección General de la Marina Mercante indica que la costa gallega es una de las regiones de España donde los pesqueros españoles más a menudo apagan sus sistemas de geolocalización.

Además de Galicia, en España esta desactivación frecuente de los sistemas SIA se produce también en el Golfo de Bizkaia. El estudio también menciona focos adicionales, pero menores, cerca del Estrecho de Gibraltar y en el Mar de Alborán.

En esta línea, Oceana ha apuntado concretamente a una embarcación que no ha sido identificada en el estudio, pero que en la costa gallega, a lo largo del año pasado, registró más de 120 interrupciones en su geolocalización.

La ubicación de este barco en concreto se desactivó por períodos de entre seis y 17 horas, en distancias que variaron entre 20 y 80 kilómetros, algo que se produjo dentro de las llamadas zonas económicas exclusivas (ZEE) --una franja de la costa en la que el país ejerce "derechos especiales" para la exploración, explotación y gestión de sus recursos--.

Para Oceana, el "patrón recurrente de desactivación del SIA al salir de puerto y la reactivación más lejos de la costa puede indicar una ocultación intencional de la actividad pesquera en lugar de un fallo técnico".

EL FUTURO DEL SECTOR "EN RIESGO"

En respuesta a Europa Press, la Consellería do Mar ha subrayado que "la pesca ilegal es una de las prácticas que más perjudica la rentabilidad de la actividad pesquera y que pone en riesgo el futuro del sector".

Además, Mar ha señalado que la ilegalidad también supone un riesgo para el consumidor, al introducir en el mercado productos a través de canales irregulares que "no garantizan las condiciones sanitarias necesarias para su consumo, comprometiendo así la salud pública".

Asimismo, el departamento autonómico ha insistido en que pone "todos los recursos propios disponibles --especialmente a través del Servizo de Gardacostas de Galicia-- empleando medios humanos y materiales, tanto aéreos, terrestres como marítimos, para perseguir y desarticular este tipo de actividades".

También ha añadido que el trabajo se completa con una "intensa colaboración" con otros cuerpos y fuerzas de seguridad, como la Guardia Civil o los agentes de control de la Secretaría General de Pesca, organismo competente en aguas exteriores, "dado que las competencias autonómicas se circunscriben exclusivamente a las aguas interiores".

Ante los casos identificados por Oceana, Mar ha subrayado que en materia de navegación la administración competente en este ámbito es la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y que la Secretaría General de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se encarga de la actividad pesquera en la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Por ello, el Gobierno gallego ha reivindicado y "defendido firmemente" la necesidad de combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, con el refuerzo de los medios de vigilancia y control".