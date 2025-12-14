Argüello (CEE): "Cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos"

Archivo - El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, durante una entrevista para Europa Press en la sede de la CEE, en Madrid (España), a 21 de diciembre de 2020. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha planteado afrontar la situación del Gobierno con una "cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución".

En una entrevista de 'La Vanguardia' recogida este domingo por Europa Press, ha matizado que no propondrá a la CEE un pronunciamiento colectivo, porque "no es un asunto que haya estado nunca en primera línea" de la reflexión como Conferencia.

Ha explicado que la relación con el Gobierno ha estado marcada los últimos meses por el Valle de los Caídos y la reparación a las víctimas de abusos de la pederastia eclesial, pero lamenta no abordar la educación, "constantemente desafiada y sobre la que se necesita un pacto de Estado", y ha instado a preguntarse por qué hay jóvenes que no tienen como referencia las democracias liberales.

'NACIÓN', 'NACIONALIDADES', 'REGIONES'

También afirma que no hay que sacralizar la Constitución, cuyo texto incluye cómo cambiarla: Argüello defiende abordar "la cuestión del heredero o heredera de la Corona" y clarificar el significado de 'nación', 'nacionalidades' y 'regiones'.

"Es difícil valorar el significado de las diferencias que no rompan ni la libertad ni la igualdad sin caer en el 'café para todos", afirma sobre estos tres conceptos.

En cuanto a las diferencias de la CEE y Vox a raíz de los incidentes en Torre Pachecho y la inmigración, ha respondido: "Una vez que alguien está entre nosotros, hemos de acogerle, promoverle, integrarle", y lo ve compatible con que el Estado regule sus flujos migratorios.

ROSALÍA, JUVENTUD, FE Y ORRIOLS

Respecto a la fe de los jóvenes, ha dicho que le gusta el nuevo disco de Rosalía aunque ve ingenuo deducir que vuelve a haber más juventud católica solo por ella o por la película 'Los domingos', pero sí ve una nueva búsqueda espiritual y que los católicos "han perdido el complejo de tener que estar constantemente pidiendo perdón por serlo".

"Hay nuevos impulsos. Y hace falta escuchar a todos. A todos. A mí me sorprende ver cómo en Valladolid cada vez hay más gente que sigue los discursos subtitulados de Sílvia Orriols", ha añadido.

"¿Por qué? Eso me pregunto. Creo que no vale con decir que es de extrema derecha. Esas etiquetas ya no sirven", dice.

PEDERASTIA

Al preguntársele si puede garantizar que no aparecerán más casos de abusos en la Iglesia en España, contesta: "No. Porque el pecado existe, todos (y todos es todos, incluido el que habla) pueden mentir, robar, abusar".

"Por eso hace falta prevención y afrontar las situaciones. Pero también misericordia", añade.