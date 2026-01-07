Koke Resurrección: "Nos vamos a dejar la vida por ganar este título"

El centrocampista del Atlético de Madrid Jorge 'Koke' Resurrección afirmó que la plantilla rojiblanca se va a "dejar la vida" para ganar la Supercopa de España 2026 la víspera del derbi contra el Real Madrid en la segunda semifinal, que se disputa este jueves (20:00 horas, horario peninsular español) en el Alinma Stadium de Yeda en Arabia Saudí. "No sólo hay que exigirle a Julián sino a todos, seguro que aparece cuando más se le necesite", subrayó el capitán rojiblanco.(Fuente: Real Federación Española de Fútbol)