Puente dice que la pieza del tren hallada en un arroyo de Adamuz se vio el lunes y no se mueve porque pesa 20 toneladas

Agentes de la Guardia Civil fotografían y toman evidencias de una pieza hallada en una arroyo en la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) - GUARDIA CIVIL

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que la pieza del eje de un tren fue hallada por los investigadores el lunes, un día después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), y que pesa unas 20 toneladas, motivo por el que permanece en un arroyo cercano a la zona del accidente pero bajo la custodia de la Guardia Civil.

El Instituto Armado ha difundido este miércoles una imagen de la citada pieza, con dos de sus agentes fotografiándola, y subraya que es una de los cientos de evidencias que ha ven ido recopilando en la zona.

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Puente ha explicado que fue localizada cuando él mismo se encontraba el lunes a primera hora de la mañana en Adamuz junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Fuentes de la Guardia Civil también han confirmado, en paralelo, que la pieza estaba bajo su custodia desde el lunes y que, por tanto, no ha sido descubierta a raíz de una fotografía en 'The New York Times'.

Puente ha detallado que los investigadores observaron el mismo lunes que faltaban piezas del bogie del coche número 8 del Iryo, el que circulaba el domingo por la tarde en dirección a Madrid y que descarrilló e impactó con el Alvia en dirección contraria.

"Los bogies delanteros del coche 8 de Iryo han desaparecido, no se encuentran y entonces en ese momento se le pide, por parte de Adif a la Guardia Civil, que nos deje emplear un dron para intentar localizarlo, a ver si localizamos en el entorno o si está debajo del Alvia", ha explicado.

Según ha añadido el ministro, en ese momento no fue necesario usar el dron porque un agente de la Guardia Civil comunicó que había "algo en un terraplén más abajo junto a un arroyo", "lo que él describe como unas ruedas".

Fue entonces cuando personal de Adif decidió bajar a dicho barranco. "Delante de nosotros y vienen ya diciendo: son los bogie, ahí están; vienen con fotografías y, automáticamente, ahí la Guardia Civil con su equipo de Criminalística y la CIAF --la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios-- realizan el examen de las piezas, las fotografías, todo eso está documentado", ha señalado.

NADIE PUEDE LLEVARSE ESA PIEZA

En este sentido, el ministro ha negado que esa pieza haya sido hallada a raíz de una fotografía en prensa. "Está ahí, entre otras cosas, porque pesa 20 toneladas y no se va a poder desplazar por su propio pie ni va a poder coger nadie y llevársela debajo del brazo", ha dicho.

La imagen de esta pieza de la parte baja de un tren ha sido difundida por 'The New York Times', indicando que estaba "medio sumergida en un arroyo que fluía por un barranco empinado a 275 metros de la vía".

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press han señalado que el equipo de investigadores tenía ya bajo custodia esa pieza del bogie de uno de los trenes, puesto que fue localizada a través de su sistema de infografía forense 3D con drones.

En este sentido, desde la Guardia Civil han apuntado que será la investigación la que determinará de qué pieza se trata y si corresponde al Iryo que circulaba en dirección a Madrid o si es del Alvia que se dirigía a Huelva.

Fue el Equipo Central de Inspecciones Oculares quien realizó la identificación y reseña de dicha pieza, "pero debido a su volumen y peso, se ha dejado en el lugar del hallazgo". "Es una de las cientos de evidencias que se están recopilando en el lugar", han concluido desde la Guardia Civil, remitiéndose una vez más al análisis técnico que tendrá que realizar la CIAF.