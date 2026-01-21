La jueza de la dana pide a la Guardia Civil que haga gestiones para intentar recuperar los mensajes de Cuenca

Archivo - Imagen de archivo del ex jefe de gabinete del expresident de la Generalitat, José Manuel Cuenca - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha requerido a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alfafar para que solicite los mandamientos necesarios con el fin de que, por la empresa de telecomunicaciones o titular de la red social, se recuperen los mensajes de WhatsApp o Telegram que José Manuel Cuenca, el ex jefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, intercambió el 29 de octubre relacionados con la emergencia.

Así consta en una providencia de fecha de este miércoles en la que la magistrada realiza esta petición para tratar de recuperar los mensajes de Cuenca, después de que este devolviera a la Generalitat su terminal móvil reseteado y con los mensajes, por tanto, borrados.

En concreto, quiere disponer de los WhatsApps que se intercambió con Mazón; con la exconsellera de Justicia e Interior investigada, Salomé Pradas; con el ex secretario autonómico de Emergencias también imputado, Emilio Argüeso; el ex secretario autonómico de Presidencia Cayetano García o los ex altos cargos de Justicia Raúl Quilez y Alberto Martín Moratillas, según el escrito consultado por Europa Press.

Según señala la magistrada en la providencia, el terminal devuelto por Cuenca a través del Servicio de Asuntos Generales y Patrimonio de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, corresponde al Iphone 14 Pro Max 256GB Space Black, que era el que usaba el día de la dana, pero que, según consta en el informe de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, el móvil fue reseteado el 7 de enero de este año, antes de su entrega a la DGTIC, "por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados".

Asimismo, añade que en la diligencia de cotejo practicada el pasado 16 de enero, Cuenca dio su autorización para que se procediera al acceso a su línea telefónica para recuperar, si fuera posible, los mensajes, después de que tres técnicos de la DGTIC no lograran en sede judicial recuperar los mensajes de WhatsApp introduciendo su tarjeta SIM en el anterior terminal.