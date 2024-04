Luis Enrique: 'Dije que me habría encantado que Xavi me entrenase, pero no vende ni interesa'

El entrenador del Paris Saint Germain, Luis Enrique Martínez, ha lamentado hoy que cualquier cosa que diga 'va a ser llevada en contra de Xavi', haciendo referencia a las declaraciones que ofreció hace unos días en una rueda de prensa comentando que 'no conocía al Xavi entrenador' y resultaron polémicas.'Cualquier cosa que diga va a ser llevada en contra de Xavi. Dije que no conozco al Xavi entrenador, no lo voy a conocer nunca porque no me va a poder entrenar. También dije que me habría encantado que Xavi me entrenara, pero eso no vende ni interesa, interesa la polémica, que ya lo sé, no pasa nada.'' comentaba el entrenador del equipo francés durante la rueda de prensa previa al partido contra el FC Barcelona de mañana. También ha destacado que para conocer a un entrenador quiere 'conocerlo desde dentro', además de celebrar los buenos resultados de Xavi como entrenador diciendo que estos 'le avalan'.