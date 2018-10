Piqué: "De momento Nadal va a asistir"

El futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué ha explicado durante la presentación en Madrid de la nueva Copa Davis, que ha hablado con todos los jugadores. "Con Rafa es muy positivo respecto al evento y que sea en Madrid le gusta más aún. Mi viaje a China no fue por la declaraciones de Djokovic. No dice que no va a jugar la Davis, dice que si tiene que elegir entre la Davis y la Copa del Mundo de la ATP, si al final sucede, va a jugar la ATP. Cada caso es muy individual. He hablado con Rafa y si no tiene lesión va a estar. El caso de Roger es muy atípico", ha comentado.