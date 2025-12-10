Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro

Archivo - El cantante Roberto Iniesta, 'Robe', durante un concierto en el Auditorio Miguel Ríos, a 25 de mayo de 2024, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro, ha muerto este miércoles a los 63 años de edad, según ha informado este miércoles su agencia de comunicación en un comunicado en el que no ha precisado el motivo de su fallecimiento.

"Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", ha anunciado la agencia en una publicación en Facebook cuyo texto ha calificado como "la nota más triste de nuestra vida".

Asimismo, ha afirmado que, en los próximos días, dará "la información necesaria sobre el lugar y la hora, en Plasencia, del homenaje" para despedir al músico.

Robe, nacido en Plasencia (Cáceres) el 16 de mayo de 1962 y galardonado en 2024 con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, ha sido uno de los músicos y letristas más destacados del rock español, mientras que su agencia de comunicación lo ha destacado, entre otras facetas, como filósofo, artista y literato, destacando también su participación política y social.