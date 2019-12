El presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, asegura que lo que pasó aquella tarde en Vallecas "no es fútbol, es política, ideología, lucha de clase obrera". "No podemos aprobarlo. Nadie en esta Directiva, que ha recibido denuncias, pintadas y amenazas de muerte, está a favor del nazismo. No se puede tolerar que se insulte y el Rayo lo sigue condenando", destacó.