Rubiales sufre la 'agresión' de su tío en la presentación de su libro

El exfutbolista y expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha sufrido la agresión de su tío, Luis Rubén Rubiales, que le ha lanzado tres huevos, llegando a impactarle, durante la presentación de su libro. El agresor ha sido detenido por un presunto delito de daños por la Policía Nacional, que se personó en el lugar de los hechos tras el aviso de que una persona estaba arrojando huevos al exfutbolista. En el lanzamiento, el detenido ha dañado una pantalla que se encontraba detrás de Rubiales.