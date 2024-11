El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que "la idea" del equipo "se ve claramente desde hace 12 años" y que vestir la camiseta rojiblanca es "una grandísima motivación", por lo que no duda del compromiso de sus jugadores, y ha desvelado que Marcos Llorente no estará disponible para el partido de este domingo ante el RCD Mallorca porque "los médicos han decidido que no viaje por precaución".(Fuente: Atlético de Madrid)