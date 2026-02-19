Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra en su casa en Sandringham por su relación con el caso Epstein

El expríncipe Andrés de Inglaterra, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Marcin Nowak

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han detenido este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, ha indicado en un comunicado que "como parte de una investigación, ha sido arrestado un hombre de Norfolk en la sesentena por sospechas de mala conducta en un cargo público". "Se están llevando a cabo registros en direcciones de Berkshire y Norfolk", ha agregado.

"El hombre se encuentra bajo custodia. No identificaremos al arrestado, según normas nacionales. Recuerden que este caso está activo, así que debe tenerse cuidado con cualquier publicación para evitar un desacato", ha afirmado la Policía, después de que la cadena de televisión británica BBC señalara que el detenido era el antiguo príncipe de Inglaterra y hermano del rey Carlos III.