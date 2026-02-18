Los municipios del Aljarafe de Sevilla piden que el Metro sea "metropolitano y permita la intermodalidad"

La vicepresidenta primera de la Diputación de Sevilla y alcaldesa de la localidad sevillana de Espartinas, Cristina Los Arcos, con los alcaldes de los municipios del Aljarafe sevillano sobre la Línea 2 del Metro de Sevilla - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Diputación de Sevilla y alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos, ha mantenido este martes una reunión con los ayuntamientos de Camas, Castilleja de la Cuesta, Sanlúcar la Mayor, Bollullos de la Mitación, Villanueva del Ariscal, Castilleja de Guzmán y Espartinas, junto con los representantes de la Institución provincial y de la Asociación Sevilla Quiere Metro.

Según una nota remitida por la institución provincial, "aunque estaban convocados a esta reunión, declinaron formar parte de la mesa" José María Soriano, alcalde de Tomares; Ramón Peña, alcalde de Valencina de la Concepción, y Lola Romero, alcaldesa de Bormujos.

En esta primera mesa de trabajo, se ha puesto de relieve la necesidad para el Aljarafe de avanzar en la línea 2 del Metro de Sevilla "hasta Sanlúcar la Mayor, dándole así el carácter metropolitano que requiere la ciudadanía para esta infraestructura".

"Es importante tener altura miras en este momento crucial para definir no sólo el recorrido de la línea 2 del Metro, sino para establecer el modelo de área metropolitana que queremos: una atascada y con la ciudadanía perdiendo horas en el coche u otra bien comunicada y permitiendo a casi 400 mil vecinos y vecinas estar conectados de forma rápida y eficaz con la capital, sin necesidad de utilizar el vehículo privado", ha apuntado Los Arcos, quien considera que "es hora de ser ambiciosos y plantear un transporte público que de verdad resuelva los problemas de movilidad de Sevilla".

Por su parte, el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha remarcado la importancia de "llevar la línea 2 del Metro hasta Sanlúcar la Mayor". "Este municipio es el núcleo que permitirá la conexión intermodal con otros medios de transporte, como la línea C5 del Cercanías de Sevilla, que beneficiaría por ejemplo a los vecinos y vecinas de Benacazón, Olivares o Villanueva del Ariscal", ha señalado.

Por su parte, los alcaldes y alcaldesas participantes en la mesa de trabajo han puesto en valor este encuentro y "la importancia de la unión de los ayuntamientos y Diputación para hacer frente común en esta necesidad para la ciudadanía del Aljarafe".

Asimismo, el representante de Sevilla Quiere Metro, Manuel Alejandro Moreno, ha señalado este medio de transporte público "debe llegar al máximo de lugares posibles y allá donde no llegue debe haber una estación y un medio de transporte que permita una intermodalidad, de forma que los vecinos y vecinas del Aljarafe cojan un autobús en su localidad, se bajen en la estación de metro y usen este medio de transporte hasta Sevilla, sin necesidad de coger el coche privado"

"Todo esto debe estudiarse en el Plan Metropolitano de Transporte de Sevilla y debe hacerse acorde a los parámetros que marca Europa, porque al final quién decide y financia este tipo de infraestructuras es la Unión Europea", ha subrayado Moreno.

En la mesa de trabajo se ha acordado que desde la Diputación y los ayuntamientos aljarafeños s"e realice una propuesta de recorrido de la línea 2 de Metro hasta Sanlúcar la Mayor, más allá del diseño actual de trazado que cubriría desde Torreblanca hasta Torre Triana".

La Diputación ha indicaod que esta propuesta será elevada a las instituciones que "tienen capacidad decisoria en el Metro de Sevilla": Junta de Andalucía, Gobierno Central y Europa.

En la actualidad, están en estudio las diferentes alternativas de la línea 2 para discernir hasta dónde llegará definitivamente el metro y qué paradas tendrá.