Xavi Hernández: "Debemos mantener el nivel defensivo para ganar títulos"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este jueves en la previa del partido de LaLiga EA Sports ante el Sevilla FC que, en general y más tras el empate en Mallorca (2-2) del pasado martes, necesitan recuperar y mantener el alto nivel defensivo del año pasado para aspirar a ganar títulos, si bien de momento se conformaría con recuperar "sensaciones y victorias"."Cuando analizamos por qué no se gana, no estoy de acuerdo con que nos cuesta la defensa de '5'. El bagaje en ataque fue bueno, falló la cuestión defensiva. Y no es apuntar al portero ni a los centrales, sino a todos. Es estar más concentrados. El año pasado estuvimos brillantes y este año no, o no tanto. Estamos mejor en ataque pero tenemos que mantener el nivel defensivo del año pasado para ganar títulos", argumentó en rueda de prensa."Perdemos el duelo, el segundo balón, a veces atacamos antes de tiempo. Nos falta paciencia, madurar la jugada, eso provoca pérdidas innecesarias. Lo hemos hablado. Hay que corregir y ajustar", añadió el egarense.