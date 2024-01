Xavi Hernández: "No me gustan las presiones a árbitros, la noticia está en Madrid, no en mí''

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, comentó sobre la polémica surgida por el arbitraje en el partido entre Real Madrid y Almería del pasado fin de semana en LaLiga EA Sports que reitera sus palabras de queja y de estar en contra de las presiones a los árbitros, que no quiere "avivar la polémica" y que la noticia por lo sucedido está en Madrid y no en Barcelona. "No quiero avivar la polémica, quiero centrarme en el fútbol. Es momento de, en el Barça, hablar del fútbol, la noticia está en Madrid, no aquí. Pero no me gustan las presiones que tienen los árbitros. Ya lo dije y no añadiré nada más, no me preguntéis porque la polémica no está en mí, está en el partido Real Madrid-Almería", manifestó en rueda de prensa. Xavi aseguró que contesta "por educación" pero, también, aseguró que el otro día era "momento de hablar" tras ver lo sucedido en el Real Madrid-Almería. "No hablaría de la polémica si no preguntáis. Puedo rehuir la pregunta pero era momento para hablar. Me gusta pronunciarme, reitero mis palabras", aseguró.