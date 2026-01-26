El 19% del sector agroindustrial de España tiene "sello andaluz" y se exhibe en Madrid Fusión

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha puesto en valor en la XXIV edición de Madrid Fusión el músculo de la agroindustria andaluza en el sector nacional, donde el 19% del segmento tiene "sello andaluz". Un escaparate que dará cobijo, bajo el expositor de la Junta de Andalucía, el de Gusto del Sur, a una treintena de empresas y entidades que participarán en alguna de las actividades programadas a lo largo de los días de la principal Feria agroalimentaria y gastronómica de España.