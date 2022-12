El 26% de los españoles desperdicia comida en Navidad

La Navidad es época de celebraciones con familiares y amigos. Son días donde comemos y bebemos en abundancia, pero también es cuando más alimentos tiramos. Para evitar el desperdicio alimentario durante estas fiestas, Unilever, junto con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha reeditado la Guía Práctica para Reducir los Desperdicios Alimentarios. Una pauta que incluye trucos y consejos para aprovechar mejor los alimentos. El 26% de los españoles desperdicia comida durante estas fechas y uno de cada tres tira más alimentos que en cualquier otro período del año. Así se desprende del estudio sobre el desperdicio alimentario en Navidad en España de Too Good To Go, la aplicación que ayuda a restaurantes a vender el excedente de comida a precio reducido. Aunque el 79% de los consumidores está cada vez más concienciado con no tirar comida, según Deloitte, el 40% del desperdicio alimentario en nuestro país se genera en los hogares. Siguiendo los consejos de esta guía reeditada podremos celebrar la Navidad de una forma más sostenible.