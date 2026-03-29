27 países se suman a la declaración para contribuir a la apertura del estrecho de Ormuz

Madrid, 29 de marzo de 2026. Hasta 27 países se han sumado este domingo a la declaración publicada el pasado 19 de marzo por Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón en la que expresaban su disposición a "contribuir a los esfuerzos" para garantizar el transito seguro por el estrecho de Ormuz, una propuesta alejada en cualquier caso de la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, en la que pedía colaboración para abrir por la fuerza el paso estratégico bajo control de Irán. (Fuente: UK Gov / White House / Us Command / GPO / EBS)