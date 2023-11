Unos 40 abogados y procuradores acompañados de Vox y PP protestan contra la amnistía en Barcelona

Cerca de 40 abogados y procuradores acompañados de representantes de Vox y PP han protestado este lunes por la mañana a las puertas de la Ciutat de la Justicia de Barcelona contra el acuerdo para una ley de amnistía, que consideran un "ataque al estado de derecho".En un manifiesto que afirman ya ha reunido 2.000 adhesiones de letrados y que han leído durante la concentración, han criticado que los colegios profesionales del ámbito jurídico no se hayan pronunciado al respecto "a diferencia de otros colegios de España".Esta reclamación llega después de que el viernes el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) emitió una nota para sus colegiados en la que avisaba de que "no se incluye entre las funciones de este colegio emitir posicionamientos públicos sobre hechos o actualidad de naturaleza política".''Lamentamos no tener el apoyo del colegio de Abogados de Barcelona y del resto de colegios profesionales de Cataluña. Esperamos que en breve el Colegio de Abogados de Barcelona reaccione y nos de apoyo y saque un comunicado en defensa de lo que marca el artículo 9 de los estatutos del colegio de la abogacía de Barcelona.'' Por su parte, el abogado Antonio Pavón ha reivindicado el principio de igualdad en la justicia, y ha reclamado que no se puede "hacer que un delito político no sea penado y sentenciado", y la también letrada Jennifer García ha alertado de que si se menoscaba el Estado de Derecho no habrá igualdad ante la ley.