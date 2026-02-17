El 40% de los pacientes trasplantados de médula ósea padecen EICRc

Madrid, 17 de febrero de 2026. España es un referente en trasplantes de médula ósea, un procedimiento que salva vidas, pero cerca del 40% de los pacientes desarrolla EICR crónica, una complicación grave en la que las células del donante atacan los tejidos del receptor. El impacto de la EICR crónica ha llevado a AEAL, la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia a organizar una jornada de sensibilización para reclamar mayor visibilidad. La Fundación Josep Carreras ha elaborado el mayor estudio europeo sobre el impacto de la EICR crónica en la calidad de vida de pacientes y sus familiares. Una realidad que puede truncar la vida de quienes la padecen y su entorno. Durante la jornada, organizada con el apoyo de Sanofi, se ha puesto de relieve la necesidad de seguir avanzando para que nuestro país, referente en trasplantes, también lo sea en el manejo de sus complicaciones.