Unas 500 familias en el entorno del eólico Mondigo tendrán un 80% de descuento en la luz

Unas 500 familias en un radio de dos kilómetros alrededor del parque eólico de Mondigo --entre los municipios de Barreiros, Ribadeo y Trabada (Lugo)--, comprado por la sociedad público-privada Recursos de Galicia (RDG) por 75 millones de euros, tendrán un descuento del 80% en su factura de la luz. Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha explicado que esta era uno de los objetivos que perseguía la ley de recursos naturales de Galicia para que estas instalaciones "redunden en beneficios sociales y económicos directos" en los vecinos, que "pasarán a pagar un 20%" de lo pagaban antes por su energía.