Unas 650 personas según la Urbana de Barcelona reclaman el cese de la guerra en Palestina

Barcelona, 26 de abril de 2026. Unas 650 personas, según cifras de la Guàrdia Urbana de Barcelona, se han movilizado este domingo a mediodía en la capital catalana para protestar contra la guerra entre Israel y Palestina y han pedido romper cualquier relación comercial con el país hebreo, así como abandonar la OTAN. La movilización ha contado con el apoyo de diversos partidos políticos como Esquerra Republicana, CUP y Barcelona en Comú, así como sindicatos y entidades como CC.OO. de Catalunya y UGT.