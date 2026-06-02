El 67% de los españoles reconoce no utilizar protección solar de forma diaria

Madrid, 2 de junio de 2026. El 67% de los españoles reconoce que la protección solar no forma parte de su rutina, a pesar de que el 85% asegura estar preocupado por los efectos del sol en la piel. Así lo revela "El Barómetro del Sol" de NIVEA SUN, el estudio de la marca sobre los hábitos y la concienciación de los españoles frente a la exposición solar en 2026. El informe también destaca que seis de cada diez españoles admiten tener dudas sobre el uso de los protectores solares y que más de la mitad olvida reaplicar el producto. El 70% de los españoles frecuenta terrazas y parques sin protección solar, según el estudio. Por eso, NIVEA SUN estrenará espacios públicos para sensibilizar sobre la importancia del protector en la rutina diaria Todas estas acciones se engloban en la campaña de NIVEA SUN "Todos los días sale el sol " Así, NIVEA SUN da otro paso más para impulsar la educación en fotoprotección, la integración de la protección en la rutina, y reforzar su compromiso con la prevención del cáncer de piel que complementa a una colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer por segundo año consecutivo.