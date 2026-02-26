Un 69% de españoles considera la prostitución violencia contra la mujer

Madrid, 26 de febrero de 2026. Casi el 69% de los españoles considera que la prostitución es "una forma de violencia contra las mujeres", un porcentaje que se eleva hasta el 75,1% entre las mujeres, según los resultados de una encuesta a 10.019 personas sobre la percepción social de la prostitución, elaborada con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) e impulsada por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG). El estudio ha sido presentado este jueves por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un acto en la sede del Ministerio, donde ha estado acompañada por la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza.