El 78% de los autónomos retoma su actividad según ATA

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha estimado que este lunes, día en el que ha comenzado la Fase 2 en gran parte del territorio nacional, el 78 por ciento de los autónomos ha retomado su actividad paralizada por las medidas restrictivas del estado de alarma, a la par que ha pedido al Gobierno central que los expedientes de regulación de empleo (ERTE) se prolonguen más allá del del 30 de junio. Asimismo, ha señalado que aún el 22 por ciento de los autónomos no ha podido reabrir sus negocios bien porque sus actividades no pueden reactivarse o porque se ubican en zonas donde continúan en la Fase 1 y "no es rentable" su apertura.(Fuente: ATA)