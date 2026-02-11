Unos 8.000 agricultores y ganaderos con 500 tractores toman Madrid contra la PAC y Mercosur

Unos 8.000 agricultores y ganaderos, acompañados de unos 500 tractores llegados de toda España, convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), han tomado las calles de Madrid en señal de protesta para mostrar su descontento por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, así como de la pérdida de rentabilidad que está llevando al cierre de explotaciones.