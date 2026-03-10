80.000 profesionales se formarán en IA y herramientas digitales gracias al programa Upro

Madrid, 10 de marzo de 2026. Los colegios profesionales españoles, representados por Unión Profesional, han puesto en marcha el programa de formación Upro, un proyecto enmarcado en la iniciativa Generación D impulsada en colaboración con Red.es y el Ministerio para la Transformación Digital para formar a profesionales en inteligencia artificial, ciberseguridad y nuevas herramientas digitales. Upro, dotado con 200 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos Next Generation, formará a 80.000 profesionales de sectores esenciales para que lideren una profunda revolución del ejercicio de sus competencias. Esta formación es pionera por adaptar los contenidos a las distintas profesiones, ofreciendo una solución real a cada profesional a coste cero. Su inscripción permanece abierta hasta junio de este año, aunque con plazas limitadas, pues ya cuenta con más de 75 mil inscritos Upro ha conseguido llegar en tiempo récord a todas las comunidades autónomas a través de los colegios profesionales. Su capilaridad y la variedad de contenidos sitúan a Upro como uno de los proyectos líderes en España en digitalización y uso de herramientas de inteligencia artificial.