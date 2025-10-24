Aagesen, sobre posible moción de censura apoyada por Junts: "De momento, seguimos trabajando"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha recalcado que el Gobierno "de momento" sigue trabajando "con la máxima diligencia", al ser preguntada sobre si le preocupa una posible moción de censura apoyada por Junts. Al respecto, Aagesen ha sostenido que el Gobierno sigue "trabajando con la máxima diligencia" y aportando "resultados positivos" a nivel económico, de empleo y de protección social "a todos y cada uno de los españoles y españolas". "Así vamos a seguir trabajando, demostrando con resultados", ha reiterado.