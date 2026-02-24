Ábalos dijo al juez que tuvo "muchísimas oportunidades" para fugarse y defendió su inocencia

Madrid, 24 de febrero de 2026. El exministro de Transportes José Luis Ábalos pidió al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que no le enviase a prisión preventiva asegurando que tuvo "muchísimas oportunidades" de fugarse y no lo hizo. Así se desprende de la declaración prestada por Ábalos el pasado mes de noviembre, en la que el ex dirigente socialista realizó un último alegato ante el instructor, que ese mismo día decretó su ingreso en prisión al considerar que existía riesgo de fuga ante la proximidad del juicio en su contra por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario. (Fuente: Europa Press / Tribunal Supremo / Congreso)