Ábalos sobre rechazo indultos: "Es el Gobierno quien lidera el proceso"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, respecto a las posiciones contrarias a la del Gobierno dentro del mismo partido socialista, como la del expresidente Felipe González, Ábalos ha afirmado que "hace falta explicar las cosas pero, sobre todo, hace falta ponerse en el lugar de quien tiene que tomar una decisión, porque para quien no tiene que hacerlo todo es opinable ya que no hay relevancia en sus actos". "Si es el momento o no lo es, quien está en condiciones de determinarlo es quien tiene que liderar el proceso, que en este caso es el Gobierno", ha expuesto.