Abascal acusa a Aznar de "dinamitar negociaciones" con Vox y reta a Feijóo

El Espinar (Segovia), 25 de febrero de 2026. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al expresidente del Gobierno José María Aznar de "mentir y dinamitar las negociaciones" con Vox, al tiempo que ha retado al máximo responsable del PP, Alberto Núñez Feijóo, a decir si le cree o no. "Lo que quiero saber es si el señor Feijóo cree que Aznar dice la verdad o cree que miente otra vez. Yo afirmo que el señor Aznar miente", ha aseverado en declaraciones a los medios en El Espinar (Segovia) y como respuesta a las afirmaciones que realizó ayer en Burgos el que fuera presidente del Gobierno durante dos legislaturas y en las que denunció que Pedro Sánchez estaba "encantado" con sus dirigentes y "conversaciones" periódicas con ellos. (Fuente: VOX)