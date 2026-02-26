El Papa intervendrá el 8 de junio en el Congreso, dentro de su visita a España

Archivo - El Papa Leon XIV - Marco Iacobucci/IPA via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Vaticano y el Congreso han acordado que el Papa León XIV intervenga en una sesión parlamentaria conjunta de las Cortes Generales que se celebrará en el hemiciclo el próximo 8 de junio, en el marco de la visita del Pontífice al país.

La visita al Palacio del Congreso fue sugerida desde El Vaticano a la Presidencia del Congreso, que contestó dando su total conformidad, y este jueves la Conferencia Episcopal ha formalizado la solicitud por escrito.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la idea sería celebrar una sesión conjunta en el hemiciclo, con presencia de diputados y senadores, en la que el Papa tendrá la oportunidad de pronunciar un discurso ante los representantes de la soberanía nacional en su calidad de Jefe de Estado.

PRIMER DISCURSO DE UN PAPA EN EL CONGRESO

Será la primera vez que un Papa pronuncie un discurso en el Congreso ante los parlamentarios españoles, algo que sí han podido hacer otros jefes de Estado en visitas oficiales, como recientemente el ucraniano Volodimir Zelenski y antes los presidentes de Francia, Portugal o de países suramericano.

La sesión conjunta no alterará el calendario de Plenos del Congreso que tiene aprobado la Cámara Baja, ya que se ha escogido un lunes, día que no se celebran sesiones plenarias.