Abascal admite que no quiere "una repetición" en Extremadura y que "no traicionará votos"

Ávila, 23 de febrero de 2026. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que "nadie quiere una repetición electoral" pero lo que no contempla es "traicionar" a sus votantes. "Estamos dispuestos al acuerdo, en las condiciones que necesitamos, respetando la proporcionalidad y estamos dispuestos a la repetición electoral. Pero lo único que no contemplo es utilizar la confianza de la gente en las elecciones para obtener unos cargos, para entrar al poder y para no cambiar las cosas de verdad", ha señalando en Árevalo (Ávila) a preguntas de los medios en un acto de partido previo a la campaña electoral que arranca este viernes en Castilla y León.