El Ayuntamiento de Sevilla rehabilitará el entorno del Cercado del Pozo para "reducir riesgos de vertidos y degradación"

Archivo - Imagen de archivo de un vertido en Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Imagen de archivo - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA - Archivo

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha sacado a licitación esta semana la contratación de la asistencia técnica para la rehabilitación de la finca del entorno de Rancho Vega Baja, en el entorno del Cercado del Pozo, entre Sevilla capital y Montequinto, detrás de los jardines Guadaíra.

Según recoge el pliego de condiciones publicado en el Portal de Contratación consultado por Europa Press, la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla ha remitido en noviembre un escrito de denuncia por "la existencia de posibles vertidos de escombros no autorizados" en un espacio de suelo "no urbanizable en el PGOU de Sevilla".

El Consistorio ha señalado en un informe emitido por Emasesa el 12 de enero de 2026, que los análisis de calidad de las aguas del río Guadaíra "confirman la ausencia de contaminación actual por vertidos procedentes de dicha parcela".

En esta línea, el Ayuntamiento ha defendido que "su ubicación en una zona de sensibilidad ambiental próxima en la margen derecha del río Guadaíra justifica la conveniencia y oportunidad de formular un programa de actuaciones específico para reducir los riesgos derivados de accesos indebidos, vertidos incontrolados y degradación de este espacio, así como su integración en la estrategia del Anillo Verde y Azul de Sevilla".

El contrato tiene un plazo de ejecución de diez meses dividido en seis etapas de trabajo que van desde la valoración y propuesta de medidas de remediación hasta la elaboración del proyecto de ejecución para "la integración del espacio en la infraestructura verde de Sevilla".

El presupuesto base asciende a 98.411,42 euros (IVA incluido), según recoge el pliego de condiciones. Las empresas tienen hasta el 9 de marzo de este año para presentar oferta.