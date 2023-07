Abascal avisa de que no apoyará un Gobierno con Teruel Existe: "Tendrán nuestro voto en contra"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este sábado al Partido Popular de que su partido no facilitará nunca un Gobierno en Aragón en el que participe Teruel Existe y ha animado a Jorge Azcón a negociar a Vox para construir una "alternativa" siguiendo el modelo de la Comunidad Valenciana, donde ambos partidos llegaron a un acuerdo para un Ejecutivo de coalición.Abascal ha viajado este sábado a Zaragoza para protagonizar un mitin de campaña en la plaza El Justicia, bajo la sombra de la iglesia de Santa Isabel de Portugal (epicentro de la Semana Santa de la ciudad) y una temperatura de más de 35 grados que no han disuadido a sus seguidores que, sin soltar sus abanicos, le han pedido a gritos que no dé "ni un paso atrás".(Fuente: Imágenes Cedidas)