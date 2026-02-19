Abascal sobre la expulsión de Ortega Smith: "La dirección manda y eso va a seguir siendo así"

Valladolid, 19 de febrero de 2026. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que no teme "a nada ni a nadie" y que es la dirección del partido la que "manda", algo que va a seguir "siendo así". "A nosotros no nos va a caber ninguna duda cuando tengamos que tomar decisiones internas y en la política española cuando lleguemos al poder. Y yo quiero que eso lo sepan todos los españoles", ha respondido a preguntas de los medios sobra la suspensión de militancia a Javier Ortega Smith de forma cautelar por "desacatar" una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que disponía su cese como portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid.