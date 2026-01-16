Abascal, sobre la política migratoria de Sánchez: "Quiere sustituir al pueblo español"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a rechazar la política migratoria de Pedro Sánchez, asegurando que "como no le gusta el pueblo español lo que quiere es sustituirlo, que vengan otros a los que rápidamente regularizan" para incorporarlos al censo electoral "y que voten a Pedro Sánchez". En declaraciones en Aínsa (Huesca), Abascal ha añadido al respecto que, mientras, "el bipartidismo permite que cada vez más españoles tengan que abandonar las regiones donde viven sus padres y abuelos" porque "ven que no van a poder formar sus familias y que tienen que irse lejos".(Fuente: Vox)