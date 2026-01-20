La Guardia Civil pide inmovilizar el vagón 6 del Iryo para analizar su posible relación con el accidente

Zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados donde continúan los trabajos de recuperación de los mismos - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha pedido inmovilizar el vagón 6 del tren Iryo para analizar su posible relación con las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido el pasado domingo y que deja un balance de 41 víctimas mortales.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto el foco este martes en dicho coche 6 del Iryo que circulaba en dirección a Madrid cuando impactó con el Alvia que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva.

"Es el coche que descarrila", ha señalado desde Córdoba el ministro Puente, añadiendo que todavía no se había podido examinar. "La Guardia Civil ha pedido que se retenga allí y hay que hacer un examen importante de él, y ver qué es lo que ha pasado, porque aquí hay muchas piezas del puzzle que hay que casar", ha abundado.

Fuentes de la investigación consultadas por Europa Press han reiterado que la Guardia Civil se está centrando en recabar todas las evidencias, incluyendo las roturas de los raíles y también posibles desperfectos en las rodaduras o sistemas de anclajes de los trenes. Estas fuentes subrayan que es pronto para determinar las causas del accidente.

Las pruebas en la 'zona cero' las está recopilando desde el primer momento el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística, en coordinación con el juzgado de Montoro que estaba de guardia cuando ocurrió el accidente.

El informe preliminar y las conclusiones dependerán del Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente adscrito al Ministerio de Transportes en España.

DESCARTADO EL FALLO HUMANO

Mientras esto ocurre, el ministro Puente ha comentado que se puede descartar un fallo humano, pues ninguno de los dos trenes circulaba con exceso de velocidad. También ha negado este martes que exista alguna relación entre el accidente ferroviario y las inversiones realizadas en la red ferroviaria.

"Entiendo que la sociedad quiere respuestas y especula, y se vincula inversión con el accidente. Podemos discutir sobre las necesidades de inversión que tiene nuestra red, sobre lo que se invierte en mantenimiento, si es mucho, si es poco, si es lo adecuado o no. Pero no tiene nada que ver con lo que ha pasado en este caso", ha señalado el ministro en sendas entrevistas con Onda Cero y RNE recogidas por Europa Press.