El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado este miércoles al PSOE que "se le llena la boca de hablar de democracia, pero creen que si no se les vota a ellos, no hay democracia", después de advertir a los socialistas, que han amenazado con que "si votáis mal, habrá que salir a la calle", que su discurso "podía servir con el PP, que estaba acobardado, pero no con Vox". (Fuente: vox)