Abbott celebra su 75 aniversario en España

El 75 aniversario de Abbott en España se ha celebrado con un debate entre expertos sobre innovación aplicada al sector sanitario. La compañía, referente en tecnología médica, destaca por ser una de las más diversificadas y con mayor impacto tecnológico a nivel global.En el evento se han analizado los diferentes hitos de Abbott en España y su compromiso con el Sistema Nacional de Salud, en áreas como el diagnóstico, la nutrición clínica, el cuidado cardiovascular, la neuromodulación o el cuidado de la diabetes. Durante el acto también se ha debatido sobre los retos, oportunidades y prioridades del sistema sanitario español de cara al futuro, así como sobre el papel de los laboratorios clínicos en España. Un 75 aniversario en retrospectiva, que también ha proyectado las claves para avanzar en el futuro próximo hacia la medicina preventiva.