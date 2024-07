Abogado de los condenados por el robo de Atrio: "Yo no sé dónde están las botellas"

El letrado Juan José Collado Barriga, abogado de Priscila Lara Guevara y Constantín Gabriel Dumitru, los dos condenados por el robo de las botellas de Atrio, ha asegurado que desconoce el paradero de las 45 botellas que fueron sustraídas por un valor de más de un millón y medio de euros."Las botellas siguen sin aparecer, yo no sé dónde están las botellas porque yo me limito a lo meramente procesal. Yo no les he preguntado dónde están, pero lo cierto es que no han aparecido", ha señalado el letrado a las puertas de la cárcel de Cáceres donde ha acompañado a su clienta, Priscila Lara, en su primer permiso penitenciario. Además, ha manifestado que Priscila Lara afronta la jornada "con alegría" después de estar "dos años recluída".

