Abogado de Montoya: "Se ha decretado secreto de actuaciones"

Publicado 16/05/2019 15:30:11 CET

La expareja de Bernardo Montoya, Josefa C., no ha acudido este jueves a declarar al Juzgado de Primera Instancia en Instrucción número 1 de Valverde del Camino (Huelva), según ha confirmado el abogado de Montoya, Miguel Rivera, pese a estar en calidad de investigada en relación con el caso de la muerte de la joven zamorana Laura Luelmo el pasado mes de diciembre en El Campillo. Así lo ha expresado a periodistas el letrado quien ha reiterado la ausencia de la expareja a la par que ha subrayado que no puede decir "nada" al respecto porque "se ha decretado secreto de las actuaciones".