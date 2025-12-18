Abogados de familia de fallecido en acción policial apuntan a homicidio por uso de fuerza

Los abogados de la familia de Haitam Mejri, el hombre de 35 años que el 7 de diciembre falleció en Torremolinos (Málaga) por una parada cardiorrespiratoria tras una acción de la Policía Nacional en la que se usaron pistolas taser, han apuntado a un uso "desproporcionado" de la fuerza y a un posible homicidio imprudente, por lo que han pedido nuevas diligencias "de cara a acreditar que ha habido un homicidio". Así, han anunciado que van a pedir una segunda autopsia del cadáver y han expresado su deseo de que se puedan ver todos los vídeos que se grabaron del suceso.