Los abuelos, clave para la conciliación veraniega: cómo fortalecer vínculos sin sobrecargarles

En España, más del 45% de los abuelos cuidan habitualmente de sus nietos y un 38% lo hacía en el pasado, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). De ellos, un 28% se ocupa de sus nietos todos los días, un 39% varias veces por semana y un 31% con menor frecuencia. Esta situación permite a muchas personas mantener su actividad profesional sin recurrir a otras alternativas como campamentos o reducciones de jornada. Sin embargo, esta ayuda no está exenta de implicaciones físicas, emocionales y sociales para las personas mayores. "Es fundamental valorar el tiempo que nos están dando y evitar el síndrome del abuelo quemado", ha destacado la psicóloga de la residencia Sanitas Mayores La Moraleja, Alfonsi Díaz.