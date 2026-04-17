Los ‘Abuelos Influencers’ valoran la carne de conejo como saludable, ligera y digestiva

Madrid, 17 de abril de 2026. Convertir a los mayores en los mejores prescriptores de la carne de conejo y reconectar generaciones gracias a su sabor: ese es el objetivo de la campaña 'Abuelos Influencers', una iniciativa impulsada por INTERCUN y co-financiada por la Unión Europea, que pone en valor este producto. Para conseguir dicha conexión entre generaciones, seis Influencers de la generación senior han creado para las redes recetas que homenajean a los platos clásicos de nuestra tradición, pero con una vuelta de tuerca actual. Una carne blanca que destaca por ser saludable, ligera y digestiva, además de tener un alto contenido en vitamina B3, B6 y B12 así como ser rica en proteínas de alto valor biológico. Un alimento ligado a la tradición que se ha posicionado como un producto clave para el consumo sostenible y saludable en toda la sociedad.