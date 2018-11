El exministro y exsecretario general del PP, Ángel Acebes, ha asegurado este miércoles que no ha cobrado "sobres" del Partido Popular y ha negado que los llamados 'papeles de Bárcenas' sean ciertos. Así, ha indicado que "no tenía constancia" de que existiera una 'caja b' en el PP y ha señalado que cuando ocupó la Secretaría General de la formación el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, "no trabajaba para el Partido Popular".