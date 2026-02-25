Feijóo pide desclasificar también los viajes en Falcon y Sánchez pregunta al PP por qué les molesta conocer papeles 23F

1063260.1.260.149.20260225093041 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que desclasifique también sus viajes en Falcon, las "causas del apagón" del pasado 28 de abril, los contratos que "han acabado en mordidas" o "los papeles del 'Delcygate'". El presidente se ha dirigido a la bancada del Grupo Popular para preguntar por qué les "molesta" conocer los archivos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Este cruce de reproches en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso se ha producido unas horas antes de que se publique la desclasificación de los documentos relativos al golpe del 23F llevado a cabo por el teniente coronel Antonio Tejero.

Feijóo ha dicho a Sánchez que, dado que "ha apostado por la transparencia", le anima a que "no desista" y "desclasifique los presupuestos", "las 184.000 viviendas que dice que ha hecho y nadie sabe dónde están", "los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a un millón de irregulares", "quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz" o "los datos de los fijos discontinuos".

También le ha reclamado desclasificar "las causas del apagón", "los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Delcygate", "los viajes de su Falcon a Dominicana, los de Zapatero a Caracas o quién le financió las primarias" del PSOE. "¿No le parece que también es su responsabilidad?", le ha preguntado, para avisar que si llega Moncloa "no pasarán 45 días" para saber lo que ha hecho el actual Ejecutivo.

SÁNCHEZ ATACA CON EL ALCALDE DE MÓSTOLOES Y MAZÓN

En su turno, el presidente el Gobierno ha calificado de "desafortunado" el discurso de Feijóo y ha preguntado a la bancada del Grupo Popular "qué problema hay" con desclasificar los documentos del 23F. "¿Pero por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe del Estado de 23? ¿Pero qué problema hay?", ha interpelado.

Tras afirmar que España "va como nunca" y el PP "miente como siempre", Sánchez ha señalado que, ya que se pone a "dar lecciones", debería aclarar qué va a hacer en Móstoles tras la denuncia de acoso de una exconcejal, qué va a hacer "con los pocholos" en la Comunidad de Madrid o con "el señor Mazón", expresidente de la Generalitat, después de que se haya señalado su "grosera negligencia" en la dana.

