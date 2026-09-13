ACNUR presenta la jornada 'Escape Rooms: Historia de una huida' para concienciar sobre guerras

Madrid, 13 de septiembre de 2026. ACNUR ha presentado la jornada 'Escape Rooms: Historia de una huida', una iniciativa frente al Museo Reina Sofía de Madrid que busca "acercar la realidad que viven las más de 117 millones de personas desplazadas por la fuerza cada día" a la sociedad española mediante la recreación de espacios que pueden verse destruidos como consecuencia de una guerra. La portavoz de ACNUR en Madrid, Paula Barrachina, ha resaltado la importancia de visibilizar este tipo de situaciones para crear conciencia.