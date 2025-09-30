La actriz española Aitana Sánchez-Gijón es nombrada Mujer Zespri’

Aitana Sánchez-Gijón ha sido nombrada Mujer Zespri por ser una inspiración para miles de personas que apuestan por un estilo de vida saludable. Un galardón que ha recibido durante un evento conducido por la también actriz Bárbara Santa-Cruz. Este reconocimiento pone en valor esas pequeñas elecciones cotidianas que potencian el bienestar y que convierten a la intérprete en referente de su generación.La actriz española demuestra cómo un gesto amable puede transformarse en un ritual inspirador. La elección de Aitana responde al compromiso de Zespri con su programa 'Elige Sano', una iniciativa que promueve hábitos alimentarios y estilos de vida saludables. Con esta acción Zespri ensalza de esta forma la fuerza de las pequeñas decisiones y la constancia amable.