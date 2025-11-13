‘Actúa por tus riñones’ llega a Málaga para concienciar sobre la enfermedad renal crónica

Málaga recibe la visita de la campaña 'Actúa por tus riñones', una iniciativa promovida por la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), con el apoyo de Boehringer Ingelheim y Ailin Health, que quiere promover el diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica.La enfermedad renal crónica es una afección progresiva que compromete la capacidad de los riñones para filtrar la sangre de manera efectiva. Afecta a 1 de cada 7 adultos en España y mantiene conexiones con otras patologías: diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal están muy relacionadas.Los visitantes pueden realizarse pruebas médicas para conocer su riesgo de padecer enfermedad renal crónica. También pueden comprender mejor el impacto de la enfermedad gracias a unas gafas de realidad virtual.'Actúa por tus riñones' ha pasado ya por centros comerciales de Barcelona, Madrid y Sevilla, donde ha realizado pruebas a 439 personas, de las cuales 182 presentaron indicios de ERC y el 27% de ellos no reportaba factores de riesgo previos .Málaga también acogerá el congreso nacional de ALCER del 21 al 23 de noviembre, lo que convierte a la ciudad en el epicentro de la concienciación sobre enfermedades renales.